Regione Puglia denuncia Israele l’accusa del presidente Emiliano a Netanyahu | Atti di violenza contro volontari a bordo della Flotilla

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una presa di posizione che conferma la linea fortemente critica della Puglia nei confronti di Tel Aviv visto anche il genocidio a Gaza: la Regione, infatti, era già stata tra le prime in Italia ad approvare una mozione per rompere i rapporti con Israele La Regione Puglia ha deciso di denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

regione puglia denuncia israele l8217accusa del presidente emiliano a netanyahu atti di violenza contro volontari a bordo della flotilla

© Ilgiornaleditalia.it - Regione Puglia denuncia Israele, l’accusa del presidente Emiliano a Netanyahu: “Atti di violenza contro volontari a bordo della Flotilla”

In questa notizia si parla di: regione - puglia

Consegnato al Comune di Castellaneta l’ultimo bus a metano dei 148 acquistati dalla Regione Puglia Venerdì

Ex Ilva dopo il rinvio della decisione: Emiliano, “l’Italia sta scaricando ancora una volta su Taranto il proprio futuro industriale” Il presidente della Regione Puglia: non sono maturi i tempi per un accordo

Ilva, via libera all’Aia “provvisoria”: parere contrario di Regione Puglia e Comune di Taranto

regione puglia denuncia israeleBari, la Regione Puglia denuncia Israele per il sequestro di attivisti a bordo della “Global Sumud Flotilla” - La Regione Puglia denuncia Israele per il sequestro di attivisti pugliesi diretti a Gaza con aiuti umanitari. Segnala trmtv.it

regione puglia denuncia israeleLa Regione Puglia denuncia Israele per l'arresto degli attivisti. Riparte la Flotilla: «Sfidiamo il blocco navale» - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella missione di pace ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Regione Puglia Denuncia Israele