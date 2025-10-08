Regione pubblicati tre avvisi per ricerca e innovazione | oltre 160 milioni a disposizione delle imprese

Sono pubblicati sullo sportello telematico degli incentivi della Regione Siciliana tre avvisi, relativi al Programma Fesr 2021-2027, destinati alle aziende per ricerca, open innovation e capitale umano. A disposizione, in totale, oltre 160 milioni di euro. "L’obiettivo è chiaro: favorire la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it