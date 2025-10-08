Regione oltre 2mila emendamenti per la manovra Quater
Sono ben 2500 gli emendamenti presentati all'Ars sulla manovra Quater della Regione da 241 milioni. La discussione generale al testo è all'ordine del giorno della seduta che era prevista per le 11, ma è stata rinviata al pomeriggio. Si suppone, in realtà, che la discussione slitti a domani perché. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: regione - oltre
Dalla Regione oltre 2,5 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa a Monza e Brianza
La Regione riprogramma gli investimenti sull'edilizia sanitaria per oltre 200 milioni, 70 milioni al San Donato
Regione, in arrivo 38 milioni di euro per oltre 15 mila siciliani con disabilità gravissima
Oltre 5,4 milioni di euro da Regione Lombardia per portare le visite specialistiche a casa degli anziani fragili. La nostra priorità è rendere i servizi sanitari accessibili, soprattutto per gli over 65 con difficoltà motorie o residenti in aree isolate. Le persone fragili n - facebook.com Vai su Facebook
? Un piano triennale da oltre 700 milioni di euro, tra fondi regionali ed extraregionali, per il rilancio del sistema educativo siciliano. Prenderà il via mercoledì 8 ottobre la manifestazione “La #Sicilia fa #Scuola”. Leggi https://regione.sicilia.it/la-regione-infor - X Vai su X
Regione Lombardia, maratona per il bilancio in aula: 8200 emendamenti da smarcare entro oggi - Stallo nella trattativa in Regione Lombardia dove da martedì il consiglio sta discutendo l'assestamento di bilancio 2025. Riporta affaritaliani.it
Bilancio di Regione Lombardia: cultura, istruzione, sport e territorio negli emendamenti di Forza Italia - Cultura, istruzione, sport e attenzione al territorio lombardo negli emendamenti portati avanti dal gruppo consiliare Forza Italia Berlusconi Per Fontana approvati, nei giorni scorsi, durante ... Segnala affaritaliani.it