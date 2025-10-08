RegionaliCentrodestra | ecco i candidati

20.25 Intesa raggiunta nel centrodestra sui candidati per il mini-election day di fine novembre. La scelta è caduta sul viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell'Esecutivo di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli in Campania, sull' imprenditore ed ex presidente della Fiera del levante Luigi Lobuono in Puglia e sul vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

