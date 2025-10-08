Regionali Toscana 2025 Elly Schlein a Firenze per Giani bis Vincerà il campo largo
FIRENZE – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, arriva Elly Schlein a Firenze per la chiusura della campagna elettorale di Eugenio Giani, candidato presidente centrosinistra per il Giani bis. La leader nazionale Pd, nei giorni scorsi a Grosseto e Lucca, arriva a Firenze giovedì 9 ottobre alle ore 21 al Teatro Cartiere Carrara. Con Schlein, l’europarlamentare Stefano Bonaccini, il deputato Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, e i candidati Consiglio regionale. Eugenio Giani: “Ci vediamo al Teatro Cartiere Carrara per chiudere insieme questa intensa e bellissima campagna elettorale. Perché la Toscana che amiamo è fatta di partecipazione, passione e comunità”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
