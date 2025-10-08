Regionali Panetta | Sconfitta pesante ma da cui occorre ripartire con i giusti correttivi

Reggiotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Al presidente Occhiuto e agli eletti in Consiglio regionale vanno gli auguri di buon lavoro nell’interesse della Calabria e dei calabresi. Al tempo stesso, il voto consegna un quadro che impone una riflessione profonda e senza alibi". È quanto dichiara Giuseppe Panetta, segretario provinciale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - panetta

regionali panetta sconfitta pesanteRegionali, Panetta (Pd): “Sconfitta pesante ma da cui occorre ripartire con i giusti correttivi" - «Al presidente Occhiuto e agli eletti in Consiglio regionale vanno gli auguri di buon lavoro nell’interesse della Calabria e dei calabresi. Segnala reggiotv.it

regionali panetta sconfitta pesanteLe Marche perdute: "Una sconfitta pesante. Ed è peggio del 2020" - Oriano Giovanelli: "Il Pd ha la colpa di non aver compreso le ragioni del ko di 5 anni fa. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regionali Panetta Sconfitta Pesante