Regionali ok di Fi a Cirielli candidato in Campania Lui | Mai parlato male di Berlusconi mi aiutò con il Covid

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera anche di Forza Italia alla candidatura di Edmondo Cirielli a presidente della Campania per il centrodestra. Il viceministro ha risposto alle parole di Martusciello su Berlusconi: "L'ho sempre stimato, mi sostenne quando ebbi il Covid". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia

Elezioni Regionali in Campania, il centrodestra schiera il viceministro meloniano Cirielli. Delusione FI: “Insultò Berlusconi, si scusi”

Regionali, da Pagani FdI lancia Cirielli: "È l’uomo giusto per la Campania"

Regionali Centrodestra, Cirielli in Campania e Lobuono in Puglia è (quasi) fatta. Rimane un solo scoglio, ecco quale - Slitta ancora di ore, o di giorni, l'ufficializzazione dei candidati alla presidenza delle elezioni regionali di fine novembre per il Centrodestra. Lo riporta affaritaliani.it

