Regionali | Nessun veto su Cirielli da Forza Italia Centrodestra verso l’unità

8 ott 2025

Dopo le tensioni delle ultime ore, si va rasserenando il clima nel Centrodestra campano con Forza Italia che apre alla candidatura a governatore del vice ministro agli affari Esteri Edmondo Cirielli. Ieri l’esponente del Governo Meloni aveva già ottenuto il via libera di Fratelli d’Italia, Lega. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

