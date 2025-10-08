Regionali nel centrodestra ancora nessuna ufficialità | sul nome di Cirielli Forza Italia frena
Continuano le fibrillazioni nel centrodestra in vista delle prossime regionali. Il nome che circola con più insistenza è quello di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e volto di punta di Fratelli d’Italia. Il suo nome piace alla Lega e allo stesso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: regionali - centrodestra
Regionali, veti e trattative: la cena dei vertici dei leader di centrodestra non scioglie i nodi. Fissato un altro incontro
Centrodestra, accordo rinviato per le regionali
Elezioni regionali | M5s 'diviso' sull'alleanza col Pd, Giani: "Spero in un'apertura". E dal centrodestra: "Tira e molla stucchevole"
Regionali in Campania. Fratelli d'Italia lancia la campagna elettorale sull'intero territorio della Campania: attacco al Pd ed al Movimento 5 Stelle. #regionali2025 #campania2025 #elezioniregionali2025 #centrodestra #fratelliditalia #AgendaPolitica https://www - facebook.com Vai su Facebook
Larga vittoria del centrodestra alle #regionali in #Calabria: per la sinistra di nuovo una batosta elettorale. A sinistra quando si renderanno conto che le loro battaglie sono il contrario di ciò che vogliono gli italiani? - X Vai su X
Regionali Puglia: centrodestra senza candidato a meno di due mesi dal voto - Regionali Puglia 2025: il centrodestra non ha ancora scelto il candidato presidente a meno di due mesi dal voto. Come scrive pugliapress.org
Centrodestra alle Regionali, Fratelli d'Italia candida Cirielli a governatore: ok della Lega, Forza Italia apre - L'attuale viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale contenderà al favoritissimo Roberto Fico (M5s, in coalizione col Pd) il Palazzo Santa Lucia del dopo Vincenzo De Luca ... Scrive napolitoday.it