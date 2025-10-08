Regionali nel centrodestra ancora nessuna ufficialità | sul nome di Cirielli Forza Italia frena

Continuano le fibrillazioni nel centrodestra in vista delle prossime regionali. Il nome che circola con più insistenza è quello di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e volto di punta di Fratelli d’Italia.   Il suo nome piace alla Lega e allo stesso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Regionali, nel centrodestra ancora nessuna ufficialità: sul nome di Cirielli Forza Italia frena

Regionali, veti e trattative: la cena dei vertici dei leader di centrodestra non scioglie i nodi. Fissato un altro incontro

Centrodestra, accordo rinviato per le regionali

Elezioni regionali | M5s 'diviso' sull'alleanza col Pd, Giani: "Spero in un'apertura". E dal centrodestra: "Tira e molla stucchevole"

regionali centrodestra nessuna ufficialit224Regionali Puglia: centrodestra senza candidato a meno di due mesi dal voto - Regionali Puglia 2025: il centrodestra non ha ancora scelto il candidato presidente a meno di due mesi dal voto. Come scrive pugliapress.org

regionali centrodestra nessuna ufficialit224Centrodestra alle Regionali, Fratelli d'Italia candida Cirielli a governatore: ok della Lega, Forza Italia apre - L'attuale viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale contenderà al favoritissimo Roberto Fico (M5s, in coalizione col Pd) il Palazzo Santa Lucia del dopo Vincenzo De Luca ... Scrive napolitoday.it

