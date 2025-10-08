Continuano le fibrillazioni nel centrodestra in vista delle prossime regionali. Il nome che circola con più insistenza è quello di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e volto di punta di Fratelli d’Italia. Il suo nome piace alla Lega e allo stesso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Regionali, nel centrodestra ancora nessuna ufficialità: sul nome di Cirielli Forza Italia frena