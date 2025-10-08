Regionali Meloni ‘blinda’ Cirielli in Campania ma scintille Fi-Fdi Verso civico Lobuono in Puglia

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – ''Non vedo assolutamente nervosismi all'interno della maggioranza", assicura Giorgia Meoni ospite di Bruno Vespa in vista delle regionali in Campania, Puglia e Veneto. Ma il clima nel centrodestra non è affatto mite. Anzi. Per formalizzare la candidatura di Edmondo Cirielli come anti-Fico c'è voluta una nota di partito, in questo caso di Fratelli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - meloni

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Meloni e quinoa. Stallo a destra sulle regionali. Salvini: "Benissimo" ma manca l'accordo

Regionali, oggi nuovo vertice centrodestra con Meloni

regionali meloni 8216blinda8217 cirielliRegionali, Meloni ‘blinda’ Cirielli in Campania ma scintille Fi-Fdi. Verso civico Lobuono in Puglia - ''Non vedo assolutamente nervosismi all'interno della maggioranza", assicura Giorgia Meoni ospite di Bruno Vespa in vista delle regionali in Campania, Puglia e Veneto. cn24tv.it scrive

regionali meloni 8216blinda8217 cirielliRegionali in Campania: «Cirielli unico vincente contro il centrosinistra» - «Edmondo Cirielli è stato l’unico che ha battuto il centro sinistra in casa sua. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Meloni 8216blinda8217 Cirielli