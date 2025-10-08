Regionali l’analisi del movimento La Strada | dal centrosinistra che arretra alla speranza del voto libero
Il movimento civico La Strada fa un'analisi del voto e delle cause che hanno portato alla sconfitta del centrosinistra reggino, analizzando - se pur senza riuscire a entrare in consiglio regionale - i confortanti risultati raggiunti dal candidato Saverio Pazzano in corsa con la lista civica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Regionali Marche, l’analisi dei flussi di Opinio Italia per Rai: “Csx non riesce a spostare voti da destra”
REGIONALI CALABRIA: ANALISI IN SINTESI Dal 2014 la partecipazione alle elezioni regionali in Calabria si attestava attorno al 44%, ma nel 2025 è scesa ancora di oltre un punto percentuale (-1.2 punti) arrivando al 43.1%. Molti i fattori strutturali e congiu - facebook.com Vai su Facebook
Risultati delle elezioni regionali in Calabria: l’analisi Affluenza oltre il 52 % a Reggio Calabria Lo sguardo è già proiettato alle comunali di primavera. Ecco gli ultimi aggiornamenti: segui la nostra diretta https://avveniredicalabria.it/elezioni-regionali-in-c - X Vai su X
Strada Parco, Alessandrini, Regione sospenda subito il servizio - "Il Consiglio di Stato ha confermato la sospensione del servizio lungo la Strada Parco, a Pescara: è un riconoscimento pieno delle ragioni del Comitato. Lo riporta ansa.it
Movimento turismo vino, codice della strada impone nuovi servizi di accoglienza in cantina - L'inasprimento delle sanzioni a seguito di un alcol test positivo ha allarmato i presidenti regionali del Movimento Turismo del Vino (Mtv). Riporta ansa.it