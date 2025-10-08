Regionali intesa nel centrodestra | Stefani Lega in Veneto Cirielli FdI in Campania l’imprenditore Lobuono in Puglia Chi sono e quando si vota

Open.online | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intesa raggiunta nel centrodestra sui candidati alle prossime elezioni regionali. Secondo quanto si apprende, a correre per la presidenza del Veneto sarà il leghista Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta e deputato assai vicino al leader Matteo Salvini. Il governatore uscente Luca Zaia ha perso la sua battaglia per restare al timone con un terzo mandato, e si attende ora di conoscere le sue prossime mosse. In Puglia sarà lanciato Luigi Lobuono, imprenditore vicino al centrodestra ma fuori dai partiti che già nel 2004 fu schierato nella corsa a sindaco di Bari (vinse e iniziò la sua carriera politica Michele Emiliano ). 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - intesa

Regionali, oggi il vertice del centrodestra (col nodo Veneto), centrosinistra verso l’intesa – Video

Schlein vede De Luca per le Regionali, verso l’intesa per Fico in Campania

Elezioni Regionali Campania, De Luca apre a Fico: «Intesa sui programmi, ma no a fughe in avanti»

regionali intesa centrodestra stefaniIl centrodestra trova (a fatica) la quadra sulle Regionali. Ma su Lombardia e ruolo di Zaia niente intesa - In Campania a sfidare Roberto Fico si candida Edmondo Cirielli. Come scrive huffingtonpost.it

regionali intesa centrodestra stefaniRegionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia - Secondo quanto si apprende a correre per la presidenza del Veneto sarà il leghista Alberto ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regionali Intesa Centrodestra Stefani