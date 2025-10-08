Regionali intesa nel centrodestra | Stefani Lega in Veneto Cirielli FdI in Campania l’imprenditore Lobuono in Puglia Chi sono e quando si vota

Intesa raggiunta nel centrodestra sui candidati alle prossime elezioni regionali. Secondo quanto si apprende, a correre per la presidenza del Veneto sarà il leghista Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta e deputato assai vicino al leader Matteo Salvini. Il governatore uscente Luca Zaia ha perso la sua battaglia per restare al timone con un terzo mandato, e si attende ora di conoscere le sue prossime mosse. In Puglia sarà lanciato Luigi Lobuono, imprenditore vicino al centrodestra ma fuori dai partiti che già nel 2004 fu schierato nella corsa a sindaco di Bari (vinse e iniziò la sua carriera politica Michele Emiliano ). 🔗 Leggi su Open.online