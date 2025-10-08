Regionali in Toscana clamorosa frattura nel campo largo | Conte evita Giani e spiazza il Pd
Da “Campo largo” a “ognun per sé in ordine sparso”: è l’immagine più fedele della sinistra italiana alla vigilia delle Regionali in Toscana. Mentre il centrodestra si prepara a un comizio unitario nel cuore di Firenze, la coalizione Pd–M5S–Avs si presenta con quattro chiusure di campagna separate e un evidente nervosismo interno. Il segnale più eloquente arriva da Giuseppe Conte, che venerdì sarà in tour nella regione ma che ha deciso di non salire sul palco accanto al candidato del centrosinistra Eugenio Giani. Il leader dei Cinque Stelle ha in questo modo fatto scoppiare un caso all’interno della coalizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
