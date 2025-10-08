Regionali in Toscana clamorosa frattura nel campo largo | Conte evita Giani e spiazza il Pd

Thesocialpost.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da “Campo largo” a “ognun per sé in ordine sparso”: è l’immagine più fedele della sinistra italiana alla vigilia delle Regionali in Toscana. Mentre il centrodestra si prepara a un comizio unitario nel cuore di Firenze, la coalizione Pd–M5S–Avs si presenta con quattro chiusure di campagna separate e un evidente nervosismo interno. Il segnale più eloquente arriva da Giuseppe Conte, che venerdì sarà in tour nella regione ma che ha deciso di non salire sul palco accanto al candidato del centrosinistra Eugenio Giani. Il leader dei Cinque Stelle ha in questo modo fatto scoppiare un caso all’interno della coalizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

regionali in toscana clamorosa frattura nel campo largo conte evita giani e spiazza il pd

© Thesocialpost.it - Regionali in Toscana, clamorosa frattura nel campo largo: Conte evita Giani e spiazza il Pd

In questa notizia si parla di: regionali - toscana

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

La partenza delle regionali si infiamma, destra e sinistra in fibrillazione: reddito di cittadinanza in Toscana? - Partiti in fibrillazione per la partita delle Regionali d’autunno. Lo riporta blitzquotidiano.it

Regionali Toscana, la lista di Tomasi riammessa a Pistoia - Tornano a galla dopo una lunga apnea gli esponenti pistoiesi della lista civica «È ora! lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regionali Toscana Clamorosa Frattura