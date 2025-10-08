Regionali in Puglia c' è l' intesa nel centrodestra | Luigi Lobuono è il candidato presidente
Sarà Luigi Lobuono il candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Dopo le voci e le indiscrezioni dei giorni scorsi, e lunghe settimane di stallo, la coalizione ha sciolto la riserva. L'imprenditore barese, in passato presidente della Fiera del Levante e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
