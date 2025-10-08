Regionali in Campania Fratelli d' Italia Montemiletto esprime il proprio sostegno all' onorevole Edmondo Cirielli

8 ott 2025

Il Circolo Cittadino di Fratelli d’Italia Montemiletto desidera manifestare pubblicamente il proprio convinto sostegno e rivolgere un sentito in bocca al lupo all’onorevole Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in vista della prossima sfida. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

