Regionali in Campania | Cirielli l’incidente su Berlusconi e perché Forza Italia ci ha messo tanto a dire sì alla candidatura

Habemus candidatum. Sarà il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Campania. Un nome atteso da settimane, tra passi indietro e ripensamenti. E tanti nomi bruciati. Dopo l’ok di Noi Moderati e il via libera dalla Lega di Matteo Salvini, l’ultima incognita era Forza Italia, che aveva posto il freno. Solo ieri, 7 ottobre, prima di dare il suo supporto al viceministro, il coordinatore campano di Forza Italia, Fulvio Martusciello aveva posto una condizione: che Cirielli «chiedesse scusa a Berlusconi per gli insulti riportati nel libro “ Fratelli di chat “», scritto dal giornalista del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini. 🔗 Leggi su Open.online