regionali il centrodestra candida lobuono in puglia stefani in veneto e cirielli in campania

In serata la fumata bianca. Trovato l’accordo nel centrodestra su Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto, i leader della maggioranza riunitosi oggi a palazzo Chigi avrebbero discusso anche della partita in Lombardia. Al termine del vertice sarebbero rimasti a parlare tra loro in separata sede, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Nessuna conferma sul faccia a faccia ma secondo alcune autorevoli fonti parlamentari della maggioranza, sul tavolo del ‘bilaterale’ ci sarebbero stati anche gli equilibri per il dopo voto in Veneto. Regionali, il centrodestra trova la quadra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

