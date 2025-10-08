Regionali fumata bianca nel centrodestra sul nome di Luigi Lobuono

BARILECCE – Stavolta dovrebbe essere la volta buona per il nome del candidato presidente del centrodestra in Puglia: sul nome dell’imprenditore e già presidente della Fiera del Levante, Luigi Lobuono, ci sarebbe stata la convergenza dei leader nazionali, in un incontro, a Roma, in cui si è fatto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it