Regionali fumata bianca nel centrodestra sul nome di Luigi Lobuono
BARILECCE – Stavolta dovrebbe essere la volta buona per il nome del candidato presidente del centrodestra in Puglia: sul nome dell’imprenditore e già presidente della Fiera del Levante, Luigi Lobuono, ci sarebbe stata la convergenza dei leader nazionali, in un incontro, a Roma, in cui si è fatto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: regionali - fumata
Regionali, fumata nera dal tavolo del Centrodestra: spunta di nuovo Piantedosi
Regionali, fumata grigia nel vertice del centrodestra: ancora nessun accordo sui candidati
Elezioni Regionali, fumata grigia nel Centrodestra: il vertice sui candidati slitta
Fumata bianca nel Centrodestra: l’imprenditore barese Luigi Lobuono è il candidato presidente della Puglia alle prossime elezioni regionali, manca solo l’ufficialità. Il coordinatore di Fratelli d’Italia, Gemmato: “Pronti a supportarlo”. La scelta della coalizione sa - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, ancora una fumata nera sui candidati. La maggioranza rispolvera l’autonomia - X Vai su X
Regionali, fumata bianca centrodestra su Cirielli-Lobuono-Stefani: resta il nodo della Lombardia - Trovato l'accordo nel centrodestra su Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto, i leader della maggioranza riunitosi oggi a palazzo Chigi avrebbero discusso ... Segnala msn.com
Regionali, fumata bianca centrodestra su Cirielli-Lobuono-Stefani, resta nodo Lombardia - (Adnkronos) – Trovato l’accordo nel centrodestra su Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto, i leader della maggioranza riunitosi oggi a palazzo Chigi avrebbe ... sassarinotizie.com scrive