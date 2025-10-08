Regionali fumata bianca centrodestra su Cirielli-Lobuono-Stefani | resta il nodo della Lombardia

(Adnkronos) – Trovato l'accordo nel centrodestra su Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto, i leader della maggioranza riunitosi oggi a palazzo Chigi avrebbero discusso anche della partita in Lombardia. Al termine del vertice sarebbero rimasti a parlare tra loro in separata sede, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.  Nessuna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

