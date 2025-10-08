Regionali e débâcle del Pd Giovani democratici | Partire dal presente per scrivere il futuro del partito calabrese
I Giovani democratici di Reggio Calabria, partendo dal dato schiacciante dei risultati delle elezioni del 5 e 6 ottobre, che hanno assegnato con largo scarto la vittoria al centrodestra, riconfermando alla guida della Regione Roberto Occhiuto, lancia un messaggio ai leader del Partito democratico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - giovani
Bonus trasporti 2025: sconti e agevolazioni regionali per studenti, giovani, disoccupati e pendolari
Lazio in tour gratis 2025, bus e treni regionali gratuiti per i giovani tra i 16 e i 25 anni
Verso le regionali, Schlein ad Ancona con Ricci: “Sanità marchigiana in crisi, allarme salute mentale nei giovani”
Tatiana Bertini, candidata alle elezioni regionali per Toscana Rossa, ha rivolto un appello ai giovani studenti... - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, i Giovani Democratici: “il Pd si conferma motore trainante per tutta la coalizione di centrosinistra” - “I risultati delle elezioni regionali vedono la netta conferma di Roberto Occhiuto e del centro- Riporta strettoweb.com
Pd: "La questione dei giovani prioritaria per la prossima amministrazione, Occhiuto e i suoi li hanno dimenticati" - “Sarà la questione dei giovani la priorità che la prossima giunta regionale della Calabria dovrà affrontare”, osservano in una nota i dem calabresi. Come scrive reggiotv.it