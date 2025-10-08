Regionali chiusa ‘telenovela’ candidati centrodestra | Veneto a Lega E Salvini apre su Lombardia

Roma, 8 ott. (askanews) – Mesi di suspense, appuntamenti convocati e poi saltati, vertici negati, schiere di pretendenti, risentimenti personali e scuse pubbliche. In pratica tutti gli ingredienti per una telenovela perfetta. E oggi il centrodestra, di fatto al fotofinish, è riuscita finalmente a scriverne il capitolo finale. Dunque, a due settimane dalla data di consegna delle liste, a margine di un incontro sulla manovra, è stata trovata la quadra sui candidati presidenti per il secondo round di regionali che si terranno il 23-24 novembre. Dopo settimane di braccio di ferro con Fratelli d’Italia, in Veneto la spunta la Lega che schiera il vice segretario, Alberto Stefani, sin dall’inizio ‘sponsorizzato’ da Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

