(Adnkronos) – Il centrodestra avrebbe trovato un’intesa sulle ultime caselle mancanti per le regionali, ovvero Puglia e Veneto. La decisione sarebbe emersa durante il vertice tra i leader della maggioranza tenutosi oggi a palazzo Chigi, convocato per discutere della manovra economica. In Puglia il candidato governatore sarebbe il civico Luigi Lobuono mentre per il dopo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Regionali, centrodestra trova accordo su Lobuono in Puglia e Stefani in Veneto