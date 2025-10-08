Regionali centrodestra trova accordo su Lobuono in Puglia e Stefani in Veneto
(Adnkronos) – Il centrodestra avrebbe trovato un’intesa sulle ultime caselle mancanti per le regionali, ovvero Puglia e Veneto. La decisione sarebbe emersa durante il vertice tra i leader della maggioranza tenutosi oggi a palazzo Chigi, convocato per discutere della manovra economica. In Puglia il candidato governatore sarebbe il civico Luigi Lobuono mentre per il dopo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: regionali - centrodestra
Regionali, veti e trattative: la cena dei vertici dei leader di centrodestra non scioglie i nodi. Fissato un altro incontro
Centrodestra, accordo rinviato per le regionali
Elezioni regionali | M5s 'diviso' sull'alleanza col Pd, Giani: "Spero in un'apertura". E dal centrodestra: "Tira e molla stucchevole"
Il presidente uscente della Regione Campania parla delle elezioni regionali e attacca il centrodestra durante la presentazione del suo libro a Roma - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, nel centrodestra ora spunta un terzo nome «politico» - X Vai su X
Candidati Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Candidati Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto ... Secondo tg24.sky.it
Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia - Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia. Segnala ilmessaggero.it