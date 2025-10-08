Regionali Campania Bandecchi propone a Maria Rosaria Boccia candidatura nella sua lista lei rifiuta | Ma lo ringrazio per aver pubblicato il mio libro

La donna, coinvolta nel caso Sangiuliano, ha declinato la proposta di Bandecchi, ringraziandolo "sinceramente per il coraggio e la libertà con cui ha scelto di pubblicare il mio libro" Le elezioni regionali in Campania si avvicinano. Il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

