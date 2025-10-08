Regionali Campania anche da Forza Italia via libera a Cirielli
Dopo il semaforo verde di Lega e Noi moderati è arrivato anche il via libera di Forza Italia alla candidatura di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri ed esponente di Fratelli d’Italia, alla presidenza della Regione Campania. Maurizio Gasparri, responsabile nazionale enti locali di Forza Italia, ha spiegato di aver avuto un incontro con lo stesso Cirielli, il segretario regionale campano di FI, Fulvio Martusciello, e il responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, in cui sono state «affrontate e chiarite tutte le tematiche riguardanti le imminenti elezioni regionali della Campania» e che, «alla luce di questo confronto, FI esprime una valutazione positiva sulla candidatura» per la coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Lettera43.it
regionali - campania
