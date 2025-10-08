Via libera anche da Forza Italia alla candidatura di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri di Fratelli d’Italia, alla presidenza della Regione Campania in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. “Nel corso di un incontro con Cirielli, Martusciello e Donzelli, abbiamo affrontato e chiarito tutte le tematiche riguardanti le imminenti elezioni regionali della Campania. Pertanto, alla luce di questo confronto, Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli a presidente della Regione Campania per la coalizione di centrodestra”, dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale enti locali di Forza Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regionali Campania 2025, via libera a Cirielli candidato anche da Forza Italia