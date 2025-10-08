Regionali Campania 2025 via libera a Cirielli candidato anche da Forza Italia
Via libera anche da Forza Italia alla candidatura di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri di Fratelli d’Italia, alla presidenza della Regione Campania in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. “Nel corso di un incontro con Cirielli, Martusciello e Donzelli, abbiamo affrontato e chiarito tutte le tematiche riguardanti le imminenti elezioni regionali della Campania. Pertanto, alla luce di questo confronto, Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli a presidente della Regione Campania per la coalizione di centrodestra”, dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale enti locali di Forza Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
