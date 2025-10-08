Regionali Campania 2025 Maria Rosaria Boccia | Non ho accettato la proposta di Bandecchi ma lui non si arrende
Maria Rosaria Boccia risponde alla proposta del sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, di candidarsi con una sua lista (la civica ‘Dimensione Bandecchi’) alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre prossimi. “ Non ho accettato la proposta, ma ho appena sentito il presidente Bandecchi. Mi ha detto che non si arrende e che domani (oggi 8 ottobre, ndr) verrà nuovamente a trovarmi perché vuole parlarmi di persona”, ha affermato Boccia a LaPresse. “Devo dire – prosegue Boccia parlando di Bandecchi – che è davvero una bella persona: molto paziente, geniale e sempre disponibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
