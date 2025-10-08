Regionali | Boccia ' destra spaccata e senza visione unita solo dal potere'
Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Altro che coalizione compatta. Quella di Meloni, Salvini e Tajani è una destra divisa su tutto: sulle persone, sulle scelte economiche, sulla direzione da dare al Paese. Sono insieme solo per convenienza, non per convinzione. Si tengono per mano al governo, ma si pugnalano ogni giorno nei territori. È un sistema di potere, non una coalizione politica". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. "Mancano meno di 50 giorni al voto in tre regioni e non hanno nemmeno scelto i candidati. Lega e Fratelli d'Italia si stanno scannando al Nord per la leadership nel centrodestra e la candidatura in Veneto non è pensata per i veneti ma solo per chi gestirà il potere. 🔗 Leggi su Iltempo.it
regionali - boccia
