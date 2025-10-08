Regionali accordo nel centrodestra sui candidati in Campania Veneto e Puglia

I leader del centrodestra, riunitosi a Palazzo Chigi, hanno raggiunto un accordo sui candidati della coalizione di governo alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. A correre per la presidenza della Campania sarà il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia. In Veneto il candidato sarà il leghista Alberto Stefani. In Puglia invece la maggioranza sosterrà il civico Luigi Lobuono. Come riporta l’ Agi, l’intesa è arrivata grazie a una postilla relativa alle elezioni che si terranno in Lombardia nel 2028: il testo concordato dai leader e in particolare da Giorgia Meloni e Matteo Salvini riconosce al primo partito della coalizione il diritto a rivendicare la candidatura alla presidenza della Regione attualmente governata dal leghista Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Regionali, accordo nel centrodestra sui candidati in Campania, Veneto e Puglia

In questa notizia si parla di: regionali - accordo

