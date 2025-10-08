Regionali accordo nel centrodestra Fdi potrà rivendicare la Lombardia Salvini | Non è detto

Il centrodestra ha trovato un’intesa sulle regionali. L’accordo è sui candidati presidenti per le imminenti elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia. Oltre a questo è stato stabilito che. “La coalizione, come sempre, darà il massimo supporto ai suoi candidati”, si legge in una nota congiunta del centrodestra. Fratelli d’Italia avrà il diritto a rivendicare la presidenza della Lombardia, ma Salvini specifica che dipenderà dal “peso elettorale” nella regione. La decisione è emersa durante il vertice tra i leader della maggioranza di oggi 8 ottobre a palazzo Chigi, convocato per discutere della manovra economica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

