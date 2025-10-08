Regionali accordo nel centrodestra | Cirielli in Campania Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia E Fdi prenota la Lombardia

Con l'avvicinarsi delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, in Campania, Veneto e Puglia, il piano del centrodestra inizia a prendere forma. Fino a poche ore fa nessun elemento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia. E Fdi "prenota" la Lombardia

Centrodestra, accordo rinviato per le regionali

Regionali, accordo De Caro-Pd locale sulla ricandidatura di Giani

Meloni e quinoa. Stallo a destra sulle regionali. Salvini: "Benissimo" ma manca l'accordo

