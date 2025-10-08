Reggenza per il liceo scientifico Alessi torna il superdirigente Improta

Silvio Improta, dirigente scolastico del Capitini, torna alla guida del liceo Alessi dopo la sospensione della collega Laura Carmen Paladino.L’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria ha preso atto, dopo la pubblicazione dell’interpello per la copertura del posto, della dichiarazione di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

