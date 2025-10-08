Regate veleggiate e maestri d’ascia | nuova edizione per il Gozzo International Festival

GALLIPOLI - Torna nel mare di Gallipoli, per l'undicesima edizione, la flotta del Gozzo International Festival, il raduno marinaro di lance e gozzi tradizionali, in programma quest’anno dal 9 al 12 ottobre, organizzato dal Circolo Velico Ecoresort Le Sirené in collaborazione con Caroli Hotels. Un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

