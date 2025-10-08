Regate veleggiate e maestri d’ascia | nuova edizione per il Gozzo International Festival

GALLIPOLI - Torna nel mare di Gallipoli, per l'undicesima edizione, la flotta del Gozzo International Festival, il raduno marinaro di lance e gozzi tradizionali, in programma quest'anno dal 9 al 12 ottobre, organizzato dal Circolo Velico Ecoresort Le Sirené in collaborazione con Caroli Hotels.

LE PROSSIME REGATE E VELEGGIATE IN LIGURIA (estratto dal portale FIV) . dal 3 al 5 ottobre a Imperia, J/70 Cup Event 4 – Campionato Italiano della classe J70, organizzato del Porto Maurizio YC Bando non disponibile . il 4 e 5 ottobre a Genova, J24 Cha

Regate, veleggiate e maestri d'ascia: nuova edizione per il Gozzo International Festival - Tra il castello e il Seno del Canneto a Gallipoli l'undicesimo appuntamento con il raduno marinaro di lance e gozzi tradizionali.