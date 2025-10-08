Regalo Marotta a Chivu | si svincola a giugno ma l’Inter lo compra a gennaio
I nerazzurri dovranno ricostruire il reparto arretrato in estate, ma con la possibilità di anticipare un colpo L’Inter sta pian piano rialzando la testa dopo un inizio un po’ stentato. Il Torino infatti aveva illuso che fosse tutto già perfetto, le sconfitte con Udinese e Juve hanno poi disegnato un’altra situazione. Ma Chivu è stato bravo insieme ai suoi giocatori a ricostruirsi immediatamente e adesso sta inanellando vittorie e prestazioni. In Champions ne sono arrivate due su due, così come in Serie A tre di fila con una classifica che ora dice -3 dal primo posto di Roma e Napoli. Cristian e Giuseppe Marotta (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: regalo - marotta
Inter, il regalo di Marotta a Dan Brown
Dan Brown incontra Beppe Marotta: allo scrittore tifoso dell'Inter in regalo una maglia numero 10 con il suo nome - X Vai su X
Un regalo speciale per chi ti è accanto nel giorno più bello Per i testimoni che rendono il vostro matrimonio indimenticabile, il bracciale saldato è un pensiero eterno che celebra il legame e il ricordo del giorno più importante. Non perdere l’occasione: scopri - facebook.com Vai su Facebook
Marotta: “Contenti di aver lanciato Chivu ed Esposito. Si dice che i grandi club…” - L’inizio non è stato dei più facili per la squadra neroazzurra con due successi e due sconfitte. Come scrive tuttosport.com
Chivu scelto da Marotta: “Hanno chiamato Motta” - I risultati negativi dell’Inter in questo inizio di stagione fanno sorgere alcuni interrogativi: secondo alcune indiscrezioni l’ex Juve può essere un profilo apprezzato se le cose dovessero ... Lo riporta calciomercato.it