I nerazzurri dovranno ricostruire il reparto arretrato in estate, ma con la possibilità di anticipare un colpo L’Inter sta pian piano rialzando la testa dopo un inizio un po’ stentato. Il Torino infatti aveva illuso che fosse tutto già perfetto, le sconfitte con Udinese e Juve hanno poi disegnato un’altra situazione. Ma Chivu è stato bravo insieme ai suoi giocatori a ricostruirsi immediatamente e adesso sta inanellando vittorie e prestazioni. In Champions ne sono arrivate due su due, così come in Serie A tre di fila con una classifica che ora dice -3 dal primo posto di Roma e Napoli. Cristian e Giuseppe Marotta (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Regalo Marotta a Chivu: si svincola a giugno, ma l’Inter lo compra a gennaio