recuperati mezzi rubati dal valore di 300mila euro a cornaredo polizia smaschera gps fantasma

Polizia di Rho e Cornaredo recuperano mezzi rubati per 300mila euro grazie al GPS, nonostante il tentativo di depistaggio tramite spoofing. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Cornaredo, recuperati sei mezzi rubati per un valore di 300mila euro - Erano stati rubati lo scorso 23 settembre all'interno di un'azienda specializzata in scavi e movimenti di terra. Segnala msn.com

Cornaredo, il recupero dei mezzi rubati: video - Gli agenti di Polizia Locale di Cornaredo hanno recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario due autocarri, una vibrofinitrice, uno stendi asfalto, un rullo compressore e un mezzo di compattazi ... ilgiorno.it scrive

