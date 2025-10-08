Recuperati furgone e due moto rubate Caccia ai responsabili

GROPELLO CAIROLI (Pavia) I carabinieri di Sannazzaro de’ Burgondi hanno recuperato e restituto sia un furgone che due moto da cross che erano all’interno, tutto rubato a Gropello Cairoli, lo scorso fine settimana. Il proprietario del furgone, di nazionalità francese, aveva chiamato il 112 appena scoperto il furto e grazie al Gps era stato localizzato il furgone nell’area dismessa dell’ex zuccherificio di Casei Gerola. Ma all’interno non c’erano più le moto da cross, il vero obiettivo dei ladri che agiscono nelle vicinanze dei circuiti. I carabinieri le hanno rintracciate successivamente a breve distanza, nel territorio di Mezzana Bigli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Recuperati furgone e due moto rubate. Caccia ai responsabili

