recruiting days oltre 200 posizioni

Domani, 9 ottobre il Merlata Bloom Milano ospiterà l’ottavo Recruiting Day pensato per favorire l’incontro tra aziende, agenzie per il lavoro, enti del terzo settore e candidati alla ricerca di una posizione lavorativa. L’iniziativa è il frutto della collaborazione avviata due anni fa tra Merlata Bloom Milano e Afol Metropolitana, azienda di riferimento pubblico in tema di lavoro. Sono oltre 200 le opportunità che verranno proposte e che spaziano dal settore GDO e Retail a Trasporti e logistica, come: addettie vendita, store manager, addettie ristorazione, conducenti di linea e manutentori, oltre a posizioni legate alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 nei settori come eventi, accoglienza, hospitality & food, facilities, organizzazione trasporti e logistica, media, junior hr, ICT. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

