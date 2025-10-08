Recensioni positive su siti e social alla Puglia il premio ' Miglior reputazione' agli Oscar del Turismo

Nel corso della decima edizione degli Oscar del Turismo, che si sono svolti oggi a Rimini nel corso della Fiera TTG, alla Puglia è stato attribuito il premio Data Appeal 'Miglior Reputazione', il riconoscimento che scaturisce dal più alto numero di indicatori.La fonte dei dati analizzati da Data. 🔗 Leggi su Baritoday.it

