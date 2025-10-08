Rebecca Ferguson sullo stato di Dune 3 | Non ci avevo pensato
Rebecca Ferguson ha confermato che tornerà nei panni di Lady Jessica in Dune: Parte III, nonostante il suo personaggio sia menzionato solo brevemente nel romanzo di Frank Herbert, Dune: Messiah, su cui si baserà questo terzo film di Denis Villeneuve. “Sì! Ci sono”, ha detto la Ferguson a Games Radar. “Un ruolo piccolo. Un po’ intermittente, perché non sono nei libri. Quindi non ci avevo pensato. Denis Villeneuve mi ha chiamata e mi ha chiesto: ‘Perché ho la sensazione che tu non sia nel film?’. E io ho risposto: ‘Perché non sono nei libri?’. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
