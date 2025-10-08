Reazione a catena per le Tre stagioni finisce male | Non imparano

Nella recente puntata de  L’Eredità, il celebre gioco di Rai1 condotto da Pino Insegno, le campionesse in carica, le Tre Stagioni di Novara – Egle, Chiara e Raffaella, amiche nate in stagioni diverse – non sono riuscite a conquistare il montepremi della serata. Al loro terzo tentativo, le tre concorrenti hanno affrontato  L’Ultima Catena, ma non sono riuscite a indovinare la parola misteriosa, lasciando sfumare il premio di 3.063 euro, già ridotto dopo alcuni dimezzamenti. Fatale la parola "stile" protagonista dell'ultima catena.  Nonostante la delusione, il loro montepremi totale resta fermo a 34. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

