Reazione a catena per le Tre stagioni finisce male | Non imparano
Nella recente puntata de L’Eredità, il celebre gioco di Rai1 condotto da Pino Insegno, le campionesse in carica, le Tre Stagioni di Novara – Egle, Chiara e Raffaella, amiche nate in stagioni diverse – non sono riuscite a conquistare il montepremi della serata. Al loro terzo tentativo, le tre concorrenti hanno affrontato L’Ultima Catena, ma non sono riuscite a indovinare la parola misteriosa, lasciando sfumare il premio di 3.063 euro, già ridotto dopo alcuni dimezzamenti. Fatale la parola "stile" protagonista dell'ultima catena. Nonostante la delusione, il loro montepremi totale resta fermo a 34. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: reazione - catena
Giovediamoci: vinci con cultura e strategia a reazione a catena
Reazione a Catena 22 luglio 2025: le Giovediamoci vincono 66mila euro
DOMENICA IN: GABRIELE CORSI ROMPE IL SILENZIO. RAI LO VORREBBE A REAZIONE A CATENA
Nella puntata di ieri di "Reazione a catena", il popolare quiz pre-serale di Rai Uno, tre residenti di Valgrana, Eva Viano, Oscar Rivero e Danilo Ponzo, hanno avuto l'opportunità di partecipare, condividendo un'esperienza significativa nonostante la sconfitta. - facebook.com Vai su Facebook
“Reazione a Catena” conquista la fascia del preserale con il 24% di share e 3 milioni 826 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Reazione a Catena: le Tre Stagioni dominano ancora - Ieri, nella puntata di Reazione a Catena condotta da Pino Insegno su Rai 1, le campionesse in carica — il trio noto come Le Tre Stagioni (Egle, Chiara e ... Lo riporta ilsipontino.net
Reazione a Catena, le Tre Stagioni e il gesto inaspettato a Pino Insegno dopo la grande vittoria - In cerca di riscatto dopo un debutto senza successo, le Tre Stagioni sono riuscite ad aggiudicarsi una vincita strepitosa. Lo riporta ilsipontino.net