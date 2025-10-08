Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming. Questa sera, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il piano di pace per Gaza, su cui le diplomazie sono al lavoro a Sharm el-Sheikh, sarà al centro del nuovo appuntamento di mercoledì 8 ottobre, con “Realpolitik” condotto da Tommaso Labate in prima serata su Rete 4. Tanti gli ospiti illustri che forniranno il loro punto di vista, tra cui Massimo D’Alema, Matteo Renzi, Nichi Vendola e Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: realpolitik - tutto
Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Al PD, come una moglie menata che si riprende in casa il marito violento, fanno finta di niente e subiscono in silenzio sperando vada bene. Ma questa cosa offende prima di tutto gli elettori. La realpolitik ha un confine ed è la dignità della tua comunità. (segue) - X Vai su X
“Spero che le barche vengano affondate, così la prossima missione dovranno rifinanziarsela. Questa missione era una tragica pagliacciata. Ha fatto perdere solo tempo a tutti” Il direttore di Libero commenta a RealPolitik di Tommaso Labate il caso Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming - Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming del programma in onda stasera, 1 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Si legge su tpi.it
Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi - Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming del programma in onda stasera, 24 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Si legge su tpi.it