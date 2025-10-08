Realpolitik | Renzi D’alema Vendola e Vannacci ospiti di Labate

Davidemaggio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stretta attualità internazionale sarà al centro del nuovo appuntamento con Realpolitik, il programma targato VideoNews, in onda questa sera, mercoledì 8 ottobre, in prima serata su Rete 4 con Tommaso Labate. Anticipazioni e ospiti di stasera, 8 ottobre 2025. Nella puntata di stasera, Realpolitik analizzerà il piano di pace per Gaza proposto dal presidente americano Donald Trump, su cui le diplomazie sono al lavoro in questi giorni in Egitto, a Sharm el-Sheikh. Tanti gli ospiti che forniranno il loro punto di vista, tra cui Massimo D’Alema, Matteo Renzi, Nichi Vendola e Roberto Vannacci. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

realpolitik renzi d8217alema vendola e vannacci ospiti di labate

© Davidemaggio.it - Realpolitik: Renzi, D’alema, Vendola e Vannacci ospiti di Labate

In questa notizia si parla di: realpolitik - renzi

realpolitik renzi d8217alema vendolaRealpolitik, anticipazioni stasera 8 ottobre su Rete 4. Tra gli ospiti D'Alema, Renzi, Vendola e Vannacci - Si rinnova l'appuntamento con Realpolitik, il talk show condotto da Tommaso Labate tornerà stasera - Da corrieredellumbria.it

realpolitik renzi d8217alema vendolaRealpolitik: Renzi, D’alema, Vendola e Vannacci ospiti di Labate - Realpolitik: Tommaso Labate si occupa del piano di pace per Gaza. Lo riporta davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Realpolitik Renzi D8217alema Vendola