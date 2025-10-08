La stretta attualità internazionale sarà al centro del nuovo appuntamento con Realpolitik, il programma targato VideoNews, in onda questa sera, mercoledì 8 ottobre, in prima serata su Rete 4 con Tommaso Labate. Anticipazioni e ospiti di stasera, 8 ottobre 2025. Nella puntata di stasera, Realpolitik analizzerà il piano di pace per Gaza proposto dal presidente americano Donald Trump, su cui le diplomazie sono al lavoro in questi giorni in Egitto, a Sharm el-Sheikh. Tanti gli ospiti che forniranno il loro punto di vista, tra cui Massimo D’Alema, Matteo Renzi, Nichi Vendola e Roberto Vannacci. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Realpolitik: Renzi, D’alema, Vendola e Vannacci ospiti di Labate