Realme ha presentato la Game of Thrones Limited Edition, il primo smartphone in edizione limitata ispirato alla celebre serie HBO A Belfast, Realme ha ufficialmente presentato oggi la realme Game of Thrones Limited Edition, la prima edizione limitata di uno smartphone personalizzato in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, ispirata alla serie HBO Game of Thrones. Il lancio segna un'inedita collaborazione cross-over, che introduce per la prima volta la tecnologia Color-changing Design of Dragonfire, capace di cambiare colore al calore. Il device offre un'esperienza immersiva grazie a un design iconico ispirato al mondo di Westeros e a un'esclusiva confezione regalo in edizione limitata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Realme ha creato lo smartphone di Game of Thrones, il primo al mondo che cambia colore con il "fuoco di drago"