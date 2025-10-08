Real Madrid-Roma oggi Champions League calcio femminile 2026 | orario tv programma streaming
Un esordio prestigioso. Oggi, mercoledì 8 ottobre, alle 18:45 si gioca Real Madrid-Roma, primo impegno delle giallorosse nella Champions League 2025-2026 di calcio femminile, rassegna che da quest’anno ricalca lo stesso format già visto nella competizione maschile. Sarà una trasferta molto complicata per le capitoline, motivate a fare bene nel contesto dello Estadio Alfredo Di Stefano. Le spagnole infatti, squadra di grande ambizione, hanno dimostrato nel corso di questo primo stralcio di stagione grandi punti di forza. Le ragazze di Luca Rossettini dovranno in tal senso riuscire a bloccare subito la manovra delle avversarie, in modo da togliere ogni certezza dal punto di vista tattico. 🔗 Leggi su Oasport.it
