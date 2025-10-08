Real Madrid-Roma Femminile formazioni ufficiali | Viens e Haavi dal 1?

Sololaroma.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per il calcio d’inizio di Real Madrid-Roma Femminile, match valido per la prima giornata della Women’s Champions League, in programma allo Stadio Alfredo Di Stefano dalle ore 18:45. Dopo aver superato i preliminari, le giallorosse di Luca Rossettini ha conquistato l’accesso alla massima competizione europea, che da quest’anno ha cambiato format (girone unico come per il torneo maschile). Real Madrid-Roma Femminile, le scelte di Rossettini. Rossettini opta per un 4-3-3 con Baldi tra i pali, Di Gugliemo e Veje come terzini, Van Diemen e Heatley a formare la coppia di difensori centrali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

real madrid roma femminile formazioni ufficiali viens e haavi dal 1

© Sololaroma.it - Real Madrid-Roma Femminile, formazioni ufficiali: Viens e Haavi dal 1?

In questa notizia si parla di: real - madrid

Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio

Bomba dalla Spagna: il Real Madrid vuole il leader dell’Inter!

Rodri al Real Madrid? Obiettivo per il post-Kroos. Barella è l’alternativa

real madrid roma femminileReal Madrid-Roma femminile diretta: segui il match di UEFA Women’s Champions League LIVE - Primo turno del girone della competizione europea: le giallorosse di Luca Rossettini volano in Spagna ... Lo riporta corrieredellosport.it

real madrid roma femminileReal Madrid-Roma oggi, Champions League calcio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming - Roma, primo impegno delle giallorosse nella Champions League 2025- Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Roma Femminile