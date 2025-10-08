Tutto pronto per il calcio d’inizio di Real Madrid-Roma Femminile, match valido per la prima giornata della Women’s Champions League, in programma allo Stadio Alfredo Di Stefano dalle ore 18:45. Dopo aver superato i preliminari, le giallorosse di Luca Rossettini ha conquistato l’accesso alla massima competizione europea, che da quest’anno ha cambiato format (girone unico come per il torneo maschile). Real Madrid-Roma Femminile, le scelte di Rossettini. Rossettini opta per un 4-3-3 con Baldi tra i pali, Di Gugliemo e Veje come terzini, Van Diemen e Heatley a formare la coppia di difensori centrali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Real Madrid-Roma Femminile, formazioni ufficiali: Viens e Haavi dal 1?