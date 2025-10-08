Real Madrid-Roma Femminile 6-2 esordio da incubo in Champions | le giallorosse reggono solo un tempo

Termina nel peggiore dei modi l’esordio nel girone di Champions League per la Roma Femminile. Allo Stadio Alfredo Di Stefano, le giallorosse vengono travolte con un pesante 6-2 dal Real Madrid. Risultato disastroso per la squadra di Luca Rossettini, che nel primo tempo è stato in grado di reggere il confronto con le spagnole, avanti 3-2 dopo i primi 45? grazie alla doppietta di Redondo e al gol di Weir, mentre sono di Viens e Haavi le due reti della Roma. Nella ripresa, però, il Real Madrid ha dilagato con i gol di Lakrar, ancora Weir e Navarro. Le spagnoli hanno poi chiuso la partita in 10 per l’infortunio di Caicedo, che non è stata sostituita poiché i cambi a disposizione erano terminati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

