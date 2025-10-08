Termina nel peggiore dei modi l’esordio nel girone di Champions League per la Roma Femminile. Allo Stadio Alfredo Di Stefano, le giallorosse vengono travolte con un pesante 6-2 dal Real Madrid. Risultato disastroso per la squadra di Luca Rossettini, che nel primo tempo è stato in grado di reggere il confronto con le spagnole, avanti 3-2 dopo i primi 45? grazie alla doppietta di Redondo e al gol di Weir, mentre sono di Viens e Haavi le due reti della Roma. Nella ripresa, però, il Real Madrid ha dilagato con i gol di Lakrar, ancora Weir e Navarro. Le spagnoli hanno poi chiuso la partita in 10 per l’infortunio di Caicedo, che non è stata sostituita poiché i cambi a disposizione erano terminati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Real Madrid-Roma Femminile 6-2, esordio da incubo in Champions: le giallorosse reggono solo un tempo