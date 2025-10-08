Real Madrid Juve Xabi Alonso perde un titolarissimo per il big match di Champions League? Le ultimissime novità

Real Madrid Juve, Xabi Alonso perde un titolarissimo per il big match: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di quel giocatore.. Un infortunio che preoccupa la Spagna, il Real Madrid e, di riflesso, anche la Juventus. Dean Huijsen, ex gioiello del vivaio bianconero, è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale spagnola a causa di un problema muscolare. Il club blanco, dopo averlo sottoposto agli esami strumentali, ha comunicato l’entità dell’infortunio, che mette in dubbio la sua presenza nel big match di Champions League proprio contro la sua ex squadra. Il difensore, classe 2005, era stato convocato dalla Spagna per le sfide di qualificazione ai Mondiali, ma non si è mai allenato con il gruppo a causa di un affaticamento muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, Xabi Alonso perde un titolarissimo per il big match di Champions League? Le ultimissime novità

In questa notizia si parla di: real - madrid

Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio

Bomba dalla Spagna: il Real Madrid vuole il leader dell’Inter!

Rodri al Real Madrid? Obiettivo per il post-Kroos. Barella è l’alternativa

Twente 0 - 6 Chelsea Real Madrid 4 - 1 Roma Pölten 0 - 4 Atleti M. United 3 - 0 Vålerenga Wolfsburgo 2 - 2 PSG - X Vai su X

Como, il Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz: lo scenario - facebook.com Vai su Facebook

Huijsen infortunato, lascia la Spagna: salta Real Madrid-Juventus? - "Dean Huijsen è infortunato e salterà il ritiro della nazionale per le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro la Georgia a Elche e la Bulgaria a Valladolid. Lo riporta ilbianconero.com

Juventus, hai visto il Real Madrid? Villarreal battuto nettamente - Il Real Madrid affronterà la Juventus il 22 ottobre nella prossima sfida di Champions League, e il 3- ilbianconero.com scrive