Reading party milano | domenica 19 ottobre

La magia dei libri ritorna a Milano!Domenica 19 ottobre, dalle 17:00 alle 19:30, al Urban Hive Milano (Corso Garibaldi, 84) ti aspettiamo per un pomeriggio dedicato alla lettura condivisa, al confronto e alla scoperta.Leggi – porta il tuo libro preferito e vivi due sessioni di lettura silenziosa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cerignola, su Terra Aut appuntamento con il 'Silent reading party'

Letture vista mare a Francavilla, tra silent reading party e altre iniziative

Fondazione Valenzi: I primi tre sabati di settembre al Maschio Angioino Silent Reading Party

Pianerottoli. I silent reading book party delle Biblioteche comunali fiorentine - X Vai su X

Da New York a Bari, i "reading party" trasformano la lettura in festa (e mettono al bando gli smartphone) - In un'epoca in cui il tempo dedicato alla lettura sembra sempre meno, i gruppi di lettura sono diventati alla moda e gli incontri tra bibliofili si sono trasformati in "reading party". Come scrive huffingtonpost.it