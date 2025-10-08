Re Carlo non parla più neanche con William | cosa ha fatto di imperdonabile l' erede al trono

I guai nella famiglia reale inglese sembrano non aver fine. Ci sarebbe un nuovo dramma in vista a Corte di cui parlare. A quanto pare, dopo i dissidi con Harry, ultimamente in attenuazione grazie alla recente visita del secondogenito del sovrano al padre, adesso il re non parlerebbe più neanche con il principe William. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Re Carlo non parla più neanche con William: cosa ha fatto di imperdonabile l'erede al trono

