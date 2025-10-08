Re Carlo il Principe Harry escluso dal Natale a Sandringham | un duro colpo

Re Carlo non ha invitato Harry e Meghan Markle a trascorrere il Natale a Sandringham con lui. Un duro colpo per il Principe che sperava di aver ottenuto il perdono completo dal padre dopo il loro colloquio a inizio settembre. E invece non è così. Re Carlo, niente invito a Harry per Natale. Re Carlo non mandato alcun invito a Harry e Meghan Markle per passare il Natale con lui e il resto della Famiglia Reale a Sandringham. I Duchi del Sussex, come Andrea e Sarah Ferguson, sono esclusi dai festeggiamenti. D’altro canto, tale invito comporta non soltanto la condivisione del pranzo del 25 dicembre, ma anche la partecipazione alla messa della mattina di Natale, quando il Re, Camilla, William, Kate Middleton, i loro bambini e gli altri membri senior della Corona sfilano insieme verso la chiesa di St. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, il Principe Harry escluso dal Natale a Sandringham: un duro colpo

In questa notizia si parla di: carlo - principe

Harry e Meghan in crisi finanziaria con il mutuo da 9.5 milioni di dollari e il costo della vita in America. È per questo che il principe vuol far pace con Re Carlo?

Principe Harry spianato da Re Carlo, il retroscena: "È stato molto chiaro"

“William e Camilla non perdoneranno il principe Harry per quello che ha scritto nel libro Space. Re Carlo più conciliante”: parla l’esperto reale Robert Jobson

la Repubblica. . Un principe inaspettatamente friendly è ospite di una serie tv in streaming che molto sta facendo discutere, nel Regno Unito e non solo, per via delle ricadute che certe sue affermazioni potrebbero avere su suo padre, re Carlo III. Durante l'inter - facebook.com Vai su Facebook

Cosa è successo nell’incontro tra re Carlo e il principe Harry: “Primo passo verso la riconciliazione” - X Vai su X

Re Carlo “non parla più al principe William, questa volta è davvero contrariato”: ecco cosa sta succedendo - Il principe William annuncia cambiamenti nella monarchia e Carlo III reagisce con silenzio e contrarietà. Secondo ilfattoquotidiano.it

Tensione nella famiglia reale: frattura tra il principe William e re Carlo - Tensione a Corte tra Re Carlo e il principe William dopo un'intervista: padre e figlio non si parlano più, che cosa sta succedendo. Segnala donnaglamour.it