di Loriano Zannoni È il primo degli otto infrasettimanali e la Dole vuole regalare la prima gioia al pubblico del Flaminio. Le tre partite giocate fin qui han raccontato una squadra pronta e sul pezzo in trasferta, mentre in casa, contro Rieti, troppi alti e bassi hanno prodotto il ko. Ecco allora che, con Bergamo, Rbr vuole subito mettere le cose a posto nel palazzo di casa e aspettare con un buon cuscino di punti il rientro di Camara. Il centro senegalese ha finalmente ricevuto l’ok per tornare ad allenarsi, ma per rivederlo protagonista ci vorrà ancora un po’. Stasera rimarrà in panchina a incitare i compagni e con ogni probabilità la stessa cosa farà domenica a Mestre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Rbr vuole la prima gioia casalinga: "Con Bergamo match molto intenso"